Коронавірус в Україні: Ляшко анонсував скасування карантину

Міністерство охорони здоров’я України розглядає можливість скасування карантинних обмежень, які запроваджували через пандемію COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами заявив голова МОЗ Віктор Ляшко.

За його словами, влада вже почала переглядати постанову Кабміну, згідно з якою в Україні діє карантин. І незабаром розпочнеться підготовка до скасування цієї постанови, оскільки вона тягне за собою як протиепідемічні обмеження, так і інші дії, пов'язані з суб'єктами господарювання під час карантину. Але миттєво скасувати її не можна через економічні чинники.

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"Ми розглядаємо скасування всього цього. Однак до цього треба підготуватися. Зараз ми оцінимо стан готовності скасування всіх карантинних обмежень. Тому ми зараз проводимо внутрішній аудит і потенційно готуємося до того, щоб вийти з офіційною позицією і сказати, що карантин буде скасовано з такого-то числа", - уточнив міністр.

Нагадаємо, 25 квітня уряд України ухвалив рішення продовжити карантин у країні до 30 червня 2023 року. Також було продовжено режим надзвичайної ситуації через пандемію. 05 травня 2023 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про завершення надзвичайного стану у сфері охорони здоров’я, запровадженого через глобальний спалах COVID-19.