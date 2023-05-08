Швейцарія виявила 130 випадків імовірного обходу санкцій проти Росії
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Уряд Швейцарії виявив 130 "підозрілих випадків", які можуть виявитися спробами обійти санкції проти Росії.
Про це голова Державного секретаріату з економіки Швейцарії Елен Будлігер-Артієда розповіла в інтерв'ю Tages-Anzeiger, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз є 130 підозрілих випадків. У 29 випадках вони до порушення адміністративно-кримінальних проваджень, 14 з них мали юридичні наслідки", – зазначила Будлігер-Артієда.
За її словами, у 36 випадках не було підстав для відкриття проваджень. В решті випадків розслідування ще триває.
Як повідомлялося, наступного тижня у ЄС обговорять 11 пакет санкцій. Серед нових обмежень мають з’явитися такі, які заважатимуть Росії обходити раніше введені санкції.