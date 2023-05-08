На Харківщині троє піротехніків підірвалися на міні, один з них загинув

Минулого тижня, 3 травня, у селі Гракове на Харківщині сталася надзвичайна подія.

Про це сьогодні, 8 травня, повідомив на брифінгу речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Думка".

"Сталася трагічна ситуація для харківського гарнізону ДСНС. Під час проведення піротехнічних робіт, під час обстеження лінії електропередач піротехнічний розрахунок натрапив на поки що невідомий вибухонебезпечний предмет, скоріш за все протитанкову міну", - зазначив Василенко.

Він додав, що стався вибух, в результаті якого троє саперів дістали серйозні тілесні ушкодження.

"Це чоловіки 1992, 1995 років народження. Усіх одразу госпіталізували до лікарні. На жаль, один ввечері від поранень загинув", - додав речник.

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