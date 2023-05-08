Трюдо та Сунак обговорили подальшу підтримку України

Канада та Велика Британія й надалі надаватимуть Україні всебічну підтримку для відбиття російської агресії.

Про це повідомляє офіс прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо за результатами його розмови з британським колегою Ріші Сунаком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прем’єр-міністри обговорили російське незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну та підтвердили непорушну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - заявили в офісі Трюдо.

Зазначається, що співрозмовники обговорили необхідність подальшої координації зусиль із відбудови України, а також висловили занепокоєння наслідками російської політики для Глобального Півдня. Погодилися й надалі разом із союзниками по G7 просувати ініціативи з допомоги тим, хто постраждав найбільше.

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