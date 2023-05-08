Боєць ДУК "Правий сектор" Віктор Панаско загинув під Бахмутом. ФОТО

У бою під Бахмутом загинув Віктор Панаско (сотник "Іранець") - учасник першого бою "Правого Сектора" під Слов’янськом у квітні 2014 року.

Про це у фейсбуці повідомив Андрій Тарасенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Віктор Панаско ‒ офіцер Всеукраїнської організації "Тризуб" ім. С.Бандери (командир Чернігівського обласного загону), знаменитий сотник Майдану, боєць Добровольчого Українського Корпусу "Правий Сектор". Все життя у боротьбі за національну державу, українську мову, помісну православну Церкву, рідну землю і власне кохання.

Захищаючи дружину, потрапив за ґрати. Звідти відразу на фронт навесні 2022 року. Маса запеклих боїв, героїчні чини, нагороди, поранення, реабілітація і знову війна...", - йдеться у дописі.

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