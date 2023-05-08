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Боєць ДУК "Правий сектор" Віктор Панаско загинув під Бахмутом. ФОТО

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У бою під Бахмутом загинув Віктор Панаско (сотник "Іранець") - учасник першого бою "Правого Сектора" під Слов’янськом у квітні 2014 року.

Про це у фейсбуці повідомив Андрій Тарасенко, інформує Цензор.НЕТ.

Боєць ДУК Правий сектор Віктор Панаско загинув під Бахмутом 01

"Віктор Панаско ‒ офіцер Всеукраїнської організації "Тризуб" ім. С.Бандери (командир Чернігівського обласного загону), знаменитий сотник Майдану, боєць Добровольчого Українського Корпусу "Правий Сектор". Все життя у боротьбі за національну державу, українську мову, помісну православну Церкву, рідну землю і власне кохання.

Захищаючи дружину, потрапив за ґрати. Звідти відразу на фронт навесні 2022 року. Маса запеклих боїв, героїчні чини, нагороди, поранення, реабілітація і знову війна...", - йдеться у дописі.

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Боєць ДУК Правий сектор Віктор Панаско загинув під Бахмутом 02

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Топ коментарі

  • Олег Кікта b5be366d
    Найкращі гинуть за Україну, а виродки її грабують.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Пам'ятаймо кожного героя...
  • Ksenia VB
    Жив Україною....вічна шана, Царство Небесне..
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