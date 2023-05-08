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Суд Берліну поновив заборону на російські та радянські прапори 8 та 9 травня

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Суд Берліну поновив заборону на російські та радянські прапори 8 та 9 травня
Вищий адміністративний суд Берліна в понеділок поновив заборону на демонстрацію прапорів Росії, СРСР, а також георгіївських стрічок в німецькій столиці протягом 8 і 9 травня після скарги поліції на рішення суду нижчої інстанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис поліції Берліна у твіттері та на Європейську правду.

У повідомленні вказано, що берлінський суд "визнав обґрунтованою" скаргу правоохоронців на рішення дозволити російські прапори у парках Трептов, Тіргартен та Шенхольцер-Хайде.

"Вивішування російських прапорів і знаків розрізнення, прапорів СРСР, а також георгіївської стрічки і прапора залишається забороненим на зазначених пам’ятних місцях", – ідеться у дописі.

Видання Berliner Zeitung цитує рішення Вищого адміністративного суду Берліна, який погодився з аргументами поліції, що прапори РФ "можуть виражати готовність до застосування насильства у зв'язку з агресивною війною проти України, що триває".

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"У нинішньому контексті вони (російські прапори. – Ред.) в будь-якому випадку можуть бути сприйняті як декларація симпатії до війни", – додали в суді.

Нагадаємо, 7 травня адміністративний суд Берліну зняв заборону на демонстрацію російських прапорів та символіки 9 травня в районі радянського меморіалу у берлінському районі Тіргартен.

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Топ коментарі

  • ZoV KobZona
    Пока модернизировали. Кстати, унитаз действующий.
  • Грицько Добрий
    Так заборонив коли кацапня вже зі своїми ганчірками пошарились на кацапсячі камери, щоб потім рознести це лайно по всьому світу?
  • Ярослав Іванович a5a348c4
    так званий памятник "руцкому івану гвалтівнику" у Трептоф папк коли німці знесуть ???
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