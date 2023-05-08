Суд Берліну поновив заборону на російські та радянські прапори 8 та 9 травня
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис поліції Берліна у твіттері та на Європейську правду.
У повідомленні вказано, що берлінський суд "визнав обґрунтованою" скаргу правоохоронців на рішення дозволити російські прапори у парках Трептов, Тіргартен та Шенхольцер-Хайде.
"Вивішування російських прапорів і знаків розрізнення, прапорів СРСР, а також георгіївської стрічки і прапора залишається забороненим на зазначених пам’ятних місцях", – ідеться у дописі.
Видання Berliner Zeitung цитує рішення Вищого адміністративного суду Берліна, який погодився з аргументами поліції, що прапори РФ "можуть виражати готовність до застосування насильства у зв'язку з агресивною війною проти України, що триває".
"У нинішньому контексті вони (російські прапори. – Ред.) в будь-якому випадку можуть бути сприйняті як декларація симпатії до війни", – додали в суді.
Нагадаємо, 7 травня адміністративний суд Берліну зняв заборону на демонстрацію російських прапорів та символіки 9 травня в районі радянського меморіалу у берлінському районі Тіргартен.