Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29, - Блащак

Польща доставила в Україну 10 винищувачів МіГ-29, які обіцяли передати в рамках військової допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Defence24.pl Якуба Паловського у Twitter.

"Польща надала Україні 10 винищувачів МіГ-29", - навів журналіст слова міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

При цьому Блащак не розкрив детальніші подробиці доставки літаків в Україну.

Нагадаємо, у середині березня президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу МіГ-29 Україні. Про перше постачання літаків стало відомо ще на початку квітня, але точну кількість не називали.