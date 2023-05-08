Окупаційна адміністрація Скадовська згортає діяльність та залишає місто, - Генштаб ЗСУ

В окупованій частині Херсонської області російські загарбники проводять евакуацію своїх "адміністрацій".

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті Скадовськ відзначено згортання діяльності районної та міської адміністрацій. Так, в ніч з 6 на 7 травня, окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня, разом із сім’ями, місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації. На даний час подібна ситуація спостерігається у таких населених пунктах області, як Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне", - йдеться у повідомленні.

Окупанти мають проблеми із вивезенням награбованого через Крим, тому планують використати порт Бердянська.

"Враховуючи багатокілометрові затори, які останнім часом утворились на в’їзді до Криму та в районі Керченського мосту, вивезення документації та награбованого майна з державних установ тимчасово захопленої Херсонської області загарбники планують здійснити морським шляхом, за допомогою суховантажного судна, через порт міста Бердянськ", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

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