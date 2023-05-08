Новини • Допомога Україні

США знімають з танків Abrams деяке обладнання, бо бояться, що воно може потрапити до рук росіян, - USA Today

13 068124
США знімають з танків Abrams деяке обладнання, бо бояться, що воно може потрапити до рук росіян, - USA Today
Танки Abrams, які отримає Україна, піддаються модифікаціям, під час яких видаляються деякі високотехнологічні компоненти. Пентагон побоюється, що ці технології можуть потрапити до рук росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на USA Today.

Видання зазначає, що через це американські танки не будуть задіяні в очікуваному весняному контрнаступі України.

За словами американських чиновників і військових експертів, це необхідний запобіжний захід на випадок, якщо росіяни захоплять одну з машин.

"Це може дати або не дати Росії можливість провести на них випробування і знайти вразливі місця", - заявив Колін Сміт, експерт з російських збройних сил у RAND Corp.

"Як і у випадку з іншою зброєю, уряд США відправляє іноземним урядам урізані версії своїх танків. Пентагон залишає свої танки найвищого класу для американських військ", - резюмує видання. 

Читайте також: Росія відправляє на війну музейні експонати, проте вони досі можуть стати ворогу в пригоді, - CNN. ФОТО

Раніше повідомлялося, що Україна отримає американські М1 Abrams до кінця року. 

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Валерій Сівєрянін d6131fa8
    Це не фігня-це єрмаки у владі.
  • Валерій Сівєрянін d6131fa8
    Єрмаки у владі,та ще й регенти Вовочки-оце дійсно фігня,яку давно потрібно обрізати.
  • Hulio
    Я їх розумію бо Х**лостан без західних технологій 0(нуль).
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини