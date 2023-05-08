США знімають з танків Abrams деяке обладнання, бо бояться, що воно може потрапити до рук росіян, - USA Today

Танки Abrams, які отримає Україна, піддаються модифікаціям, під час яких видаляються деякі високотехнологічні компоненти. Пентагон побоюється, що ці технології можуть потрапити до рук росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на USA Today.

Видання зазначає, що через це американські танки не будуть задіяні в очікуваному весняному контрнаступі України.

За словами американських чиновників і військових експертів, це необхідний запобіжний захід на випадок, якщо росіяни захоплять одну з машин.

"Це може дати або не дати Росії можливість провести на них випробування і знайти вразливі місця", - заявив Колін Сміт, експерт з російських збройних сил у RAND Corp.

"Як і у випадку з іншою зброєю, уряд США відправляє іноземним урядам урізані версії своїх танків. Пентагон залишає свої танки найвищого класу для американських військ", - резюмує видання.

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Раніше повідомлялося, що Україна отримає американські М1 Abrams до кінця року.