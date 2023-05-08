Росіяни обстріляли Бериславський район Херсонщини, одну людину поранено

Російські війська удень обстріляли с. Золота Балка та с. Качкарівка Бериславського району Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомив голова районної військової адміністрації Володимир Литвинов.

"Росіяни зі ствольної артилерії здійснили обстріл с. Золота Балка Новоолександрівської територіальної громади, внаслідок якого частково пошкоджено адміністративну будівлю та сільську амбулаторію. На щастя, постраждалих немає", - написав він.

Однак є поранений у Милівській територіальній громаді: "Унаслідок артилерійського удару одна людина дістала поранення в с.Качкарівка", - повідомив Литвинов.

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