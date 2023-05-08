НАТО підвищує готовність авіації після інциденту з польським літаком над Чорним морем

Північноатлантичний Альянс привів підрозділи Повітряної поліції у стан підвищеної готовності після того, як російський Су-35 перехопив польський літак прикордонної місії ЄС Frontex над Чорним морем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters та Європейську правду.

"Підрозділи повітряної поліції НАТО були приведені в стан підвищеної готовності у відповідь на небезпечну поведінку російського військового літака поблизу польського літака місії Frontex над Чорним морем поблизу Румунії", – заявив неназваний представник НАТО.

Він додав, що Альянс "залишається пильним", а всі подальші питання щодо інциденту переадресував владі Польщі.

Також читайте: Характер загроз від Росії для НАТО змінився, - Пентагон

У п'ятницю російський літак Су-35 перехопив літак L410 TURBOLET, що належить польській Прикордонній службі, який виконував планову патрульну місію під егідою Frontex над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі у співпраці з румунськими службами.

Під час перехоплення виникла велика турбулентність, і екіпаж польських прикордонників тимчасово втратив контроль над літаком та почав втрачати висоту.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер прокоментував цей інцидент, заявивши, що це була спланована провокація. У результаті місія Frontex призупинила польоти над Чорним морем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може атакувати критичну інфраструктуру Заходу, щоб вплинути на надання допомоги Україні, - НАТО