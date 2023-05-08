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Росіяни планують запустити виробництво іранських дронів-камікадзе в Білорусі, - Центр нацспротиву

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Росіяни планують запустити виробництво іранських дронів-камікадзе в Білорусі, - Центр нацспротиву
Російська Федерація розглядає можливість налагодження виробництва безпілотних літальних апаратів типу Shahed у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією від білоруського підпілля, "Гомельський радіозавод" вже відвідала робоча група іранських інженерів. Організовували візит російська ФСБ та білоруська КГБ.

Під час поїздки обговорювалась можливість системного налагодження виробництва дронів-камікадзе. Як відомо, на базі цього заводу вже проводилась доукомплектація дронів.

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"Відповідний розвиток подій вказує на те, що Росія продовжує поширювати свій контроль на оборонний сектор Білорусі. Розгортання повноцінного виробництва іранських БПЛА в Білорусі допоможе Росії розв’язати логістичні проблеми з транспортування дронів з Ірану", - зазначили у ЦНС.

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza e4c77af1
    И это производство, по уму, должно быть легитимной целью как военный об'ект для ЗСУ.
  • Alexander Savely
    не чуди. бульборусцi з першого дня з нами воюють. це арахамiй i #ОПА посла там держить.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А ракети з бульбашії, а військова атака на Київ це нічого не значить?!!!! Аби тільки ми випадкового ні на кого не напали! А може там для ЗЕблювотини бітум для асфальту!
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