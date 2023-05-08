На Харківщині поліція вестиме посилене патрулювання 9 травня через ймовірність провокацій

Поліція Харківщини додатково охоронятиме деякі об’єкти на 9 травня, а також приділятиме посилену увагу забороненій символіці. Людей просять не відвідувати місця, які потенційно можуть піддатися обстрілам з боку РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Суспільне Харків розповів начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

"Що стосується посилення заходів безпеки: так, дійсно, вони будуть. По-перше, ми під додаткову охорону беремо об'єкти, які є в переліку тих об'єктів, що входять до пам'яті Другої світової війни. Крім того, ми будемо звертати посилену увагу на прояви демонстрації забороненої символіки", — сказав Тимошко.

"9 травня — це свято в Росії. Вони можуть на цей день вчинити в Україні, яку вони ненавидять, якісь дії, пов'язані з вбивством мирних громадян. Це можливо. Крім того, будуть посилені заходи безпеки щодо деяких об'єктів в плані їх додаткової перевірки вибухотехніками, тому що ми не можемо виключити, що 9 травня кацапи можуть зробити якісь провокації", — додав Тимошко.

Зокрема, начальник поліції Харківщини каже про Меморіал Слави, а також про "Висоту маршала Конєва".

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За словами Тимошка, у поліції вираховують 70-80% на те, що росіяни можуть вчинити провокацію на 9 травня.

"Для них втрати цивільних є пріоритетом останнім часом — з метою залякування населення і намагання передати населенню, що вони мають виїхати з територій, які наближені до РФ", — говорить Тимошко.

У поліції радять жителям Харкова та області не відвідувати об'єкти, що можуть піддатися обстрілам.

Додатково до чергування у цей день планують залучити до 400 поліцейських.

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