На Харківщині поліція вестиме посилене патрулювання 9 травня через ймовірність провокацій
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Суспільне Харків розповів начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
"Що стосується посилення заходів безпеки: так, дійсно, вони будуть. По-перше, ми під додаткову охорону беремо об'єкти, які є в переліку тих об'єктів, що входять до пам'яті Другої світової війни. Крім того, ми будемо звертати посилену увагу на прояви демонстрації забороненої символіки", — сказав Тимошко.
"9 травня — це свято в Росії. Вони можуть на цей день вчинити в Україні, яку вони ненавидять, якісь дії, пов'язані з вбивством мирних громадян. Це можливо. Крім того, будуть посилені заходи безпеки щодо деяких об'єктів в плані їх додаткової перевірки вибухотехніками, тому що ми не можемо виключити, що 9 травня кацапи можуть зробити якісь провокації", — додав Тимошко.
Зокрема, начальник поліції Харківщини каже про Меморіал Слави, а також про "Висоту маршала Конєва".
За словами Тимошка, у поліції вираховують 70-80% на те, що росіяни можуть вчинити провокацію на 9 травня.
"Для них втрати цивільних є пріоритетом останнім часом — з метою залякування населення і намагання передати населенню, що вони мають виїхати з територій, які наближені до РФ", — говорить Тимошко.
У поліції радять жителям Харкова та області не відвідувати об'єкти, що можуть піддатися обстрілам.
Додатково до чергування у цей день планують залучити до 400 поліцейських.