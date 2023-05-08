Зеленський присвоїв звання "Герой України" капітану Валерію Глєбову (посмертно)
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Президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв звання "Герой України" капітану Валерію Глєбову (посмертно).
Відповідний документ опублікований на офіційному сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.
Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу.