Зеленський присвоїв звання "Герой України" капітану Валерію Глєбову (посмертно)

Президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв звання "Герой України" капітану Валерію Глєбову (посмертно).

Відповідний документ опублікований на офіційному сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу.

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