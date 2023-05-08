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Зеленський присвоїв звання "Герой України" капітану Валерію Глєбову (посмертно)

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Зеленський присвоїв звання "Герой України" капітану Валерію Глєбову (посмертно)
Президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв звання "Герой України" капітану Валерію Глєбову (посмертно).

Відповідний документ опублікований на офіційному сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання "Герой України" Олександру Мацієвському

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Топ коментарі

  • Владимир Ермоленко 8e02c3d7
    ******* без сумніву Герой,але назовіть мені хоч одного Героя із "Народних холуїв", про Колю коклету Та Лисого писати не потрібно,самі знаємо,такі ж Херої,як і Шмаркля.
  • адвокат офіс
    Я не проти, щоб посмертно нагородили когось з 95 кварталу або очільників групи приват коломойського
  • Sloy Gnom
    Я без претензий... Просто хотелось бы прочесть описание ПОДВИГА!!!!

    Всё таки званию "Герой" должен предшествовать ПОДВИГ...

    Не могу просторах инета ничего об этом найти....
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