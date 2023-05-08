Росіяни вдарили "Іскандером" по одній з громад Дніпропетровщини

8 травня російські війська вдарили "Іскандером" по Павлоградському району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Черговий злочин росіян - ракетний удар по мирному Павлоградському району, який окупанти завдали сьогодні вдень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог випустив по Межиріцькій громаді "Іскандер". Наразі відповідні служби працюють, уточнення наслідків ще триває.

"На щастя - без жертв. Більше ворожих атак по громадах Дніпропетровської області протягом дня не зафіксовано", - додав Лукашук.

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