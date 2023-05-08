Визволені з полону мають право на виплату 100 тис. грн за кожен рік несвободи, - Мінреінтеграції

Законодавством передбачено, що державна грошова допомога надається особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це стосується як цивільних, так і військовослужбовців.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

Після визволення з полону зазначені особи мають право на одноразову виплату від держави у розмірі 100 тисяч гривень.

Крім того, вони можуть отримати від держави фінансову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в місцях несвободи. Або ж цю щорічну державну грошову допомогу може оформити один із членів сім’ї тих, хто ще у полоні.

Факт позбавлення особи свободи внаслідок збройної агресії проти України встановлює Комісія, яка працює при Мінреінтеграції.

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