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Визволені з полону мають право на виплату 100 тис. грн за кожен рік несвободи, - Мінреінтеграції

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Визволені з полону мають право на виплату 100 тис. грн за кожен рік несвободи, - Мінреінтеграції
Законодавством передбачено, що державна грошова допомога надається особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це стосується як цивільних, так і військовослужбовців.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

Після визволення з полону зазначені особи мають право на одноразову виплату від держави у розмірі 100 тисяч гривень.

Крім того, вони можуть отримати від держави фінансову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в місцях несвободи. Або ж цю щорічну державну грошову допомогу може оформити один із членів сім’ї тих, хто ще у полоні.

Факт позбавлення особи свободи внаслідок збройної агресії проти України встановлює Комісія, яка працює при Мінреінтеграції.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Та за місяць. 100 000
    Ви кацапа утримуєте на 10 тищ в місяць. За рік 120 тищ виходить.
    А своїх *********
  • Владимир Ермоленко 8e02c3d7
    Нехило,аж по 275 грн,Зеля с Коклетой не хочуть так заробити,хай йдуть,відсидять. В нас вони сидітимуть за пайку,якщо в шахті норму виконают.
  • адвокат офіс
    Депутати не ризикують своїм мерзенним життям і отримують в рази більше. Дешево оцінюють людське життя
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