Найсильніший сигнал, який Захід може надіслати Китаю, - це перемога України, - Фріланд

Переконлива перемога України у війні проти Росії дасть змогу стримати Китай від потенційної агресії.

Про це заявила віцепрем’єр Канади Христя Фріланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найсильніший сигнал стримування, який ми можемо надіслати Китаю - це впевнена перемога України (у війні проти росії - ред.)", - зазначила Фріланд.

На її переконання, поразка Росії покаже всім диктаторам світу, що "демократія готова захищатися і врешті-решт здатна перемогти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Успішна агресія РФ проти України може надихнути інші країни "перемалювати карту", - Трюдо