Протягом доби російські війська обстріляли 6 громад на Сумщині, - ОВА

8 травня росіяни здійснили 12 обстрілів. Зафіксовано 70 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської, Новослобідської громад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОВА.

Зазначається, що під обстріли потрапили:

- Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи) та артилерії (4 вибухи).

- Новослобідська громада: здійснено обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні автомобілі, 4 приватні житлові будинки, лінію електропередач.

Внаслідок ще одного артобстрілу (3 вибухи) пошкоджено 1 приватний житловий будинок.

Також був 1 вибух з міномету.

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- Білопільська громада: росіяни вгатили зі ствольної артилерії (2 вибухи), мінометів (9 вибухів) та АГС (15 вибухів).

- Шалигинська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (7 вибухів).