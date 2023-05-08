ЄС вітає рішення України про святкування "Дня Європи" 9 травня
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Європейська комісія привітала рішення України перенести святкування Дня Європи на 9 травня.
Про це представниця Єврокомісії Дана Спінант написала у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вітаємо рішення України святкувати 9 травня як День Європи – це є відображенням європейської ідентичності українського народу", – зазначила вона.
Нагадаємо, 9 травня в Україні щороку відзначатимуть День Європи. Раніше його відзначали щороку у третю суботу травня.