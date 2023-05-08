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ЄС вітає рішення України про святкування "Дня Європи" 9 травня

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ЄС вітає рішення України про святкування "Дня Європи" 9 травня
Європейська комісія привітала рішення України перенести святкування Дня Європи на 9 травня.

Про це представниця Єврокомісії Дана Спінант написала у твіттері, передає Цензор.НЕТ. 

"Ми вітаємо рішення України святкувати 9 травня як День Європи – це є відображенням європейської ідентичності українського народу", – зазначила вона.

Нагадаємо, 9 травня в Україні щороку відзначатимуть День Європи. Раніше його відзначали щороку у третю суботу травня. 

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Топ коментарі

  • Михайло Сергієнко 8a27726f
    Ну, не це ж святкувати...
  • Димитрий CrimeaBandera
    А у когось на болотах вже підгорає...
  • Андрей Пушкарчук
    Це треба цілодобово кацапам показувати, роками, століттями.
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