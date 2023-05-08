Найбільші навчання Сил спеціальних операцій країн НАТО стартували в Румунії

Найбільші навчання сил спеціальних операцій стартували в Румунії. Вони триватимуть з 8 по 18 травня на навчальних об’єктах румунської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Румунії.

"Ці навчання, в яких задіяно понад 500 румунських солдатів та близько 100 наземних, повітряних та військово-морських технічних засобів, забезпечують організаційні умови для проведення максимально реалістичних навчань, заснованих на легенді", - ідеться у повідомленні.

Основною метою цих комплексних навчань є сертифікація трьох об'єктів сил НАТО: морської групи Сил спеціальних операцій, сухопутної групи Сил спеціальних операцій та підрозділи спеціальних операцій ВПС з вертольотами.

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"Разом із румунськими солдатами зі структур сил спеціальних операцій вони навчатимуть і здійснюватимуть керівно-координаційні дії своїх сил та близько 100 іноземних солдатів із союзних країн, як-от Болгарія, Польща, Португалія, Іспанія та Сполучені Штати Америки", - повідомили в Міноборони Румунії.

Військовослужбовці з країн-партнерів – Грузії, Йорданії та Молдови – також братимуть участь у діяльності як спостерігачі.

Нагадаємо, що нещодавно в Польщі почались найбільші національні військові навчання Anakonda-23.