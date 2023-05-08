Росіяни завдають ударів по Харкову та області ракетами С-300, - ОВА (оновлено)

Російські війська завдають ударів по Харкову.

Про це повідомив у телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів!" - написав він.

Керівник області закликав не ігнорувати сигналів тривоги й залишатися в укриттях.

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Як повідомляється в місцевих пабліках, в місті уже пролунало щонайменше чотири вибухи.

Згодом Синєгубов написав: "За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто та область ракетами С-300. Зафіксовано щонайменше шість "прильотів". Є влучання у Харківському районі.

На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється".