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Росіяни завдають ударів по Харкову та області ракетами С-300, - ОВА (оновлено)

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Росіяни завдають ударів по Харкову та області ракетами С-300, - ОВА (оновлено)
Російські війська завдають ударів по Харкову.

Про це повідомив у телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів!" - написав він.

Керівник області закликав не ігнорувати сигналів тривоги й залишатися в укриттях.

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Як повідомляється в місцевих пабліках, в місті уже пролунало щонайменше чотири вибухи.

Згодом Синєгубов написав: "За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто та область ракетами С-300. Зафіксовано щонайменше шість "прильотів". Є влучання у Харківському районі.

На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється".

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Топ коментарі

  • Игорь Троцко
    Проблема в том что пока не будет зеркальной ответки, русня будет продалжать. Выводы делаем сами
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Коли зникнуть кацапські кроти з ОПи тоді і буде адекватна відповідь!
  • Ревизор
    Хм. Сам пишет, сам себе отвечает.
    Вы кацапские дебилы думаете мы не видим, что вы все зарегистрированной почти в один день.
    вам очень хочется, что бы были разорванные детские тела, вами убитые. вы будете верещать и вопить.
    На *** пошли чмошники.
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