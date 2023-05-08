Голову Київської облради Гунько достроково відправили у відставку

Сьогодні, 8 травня, голову Київської обласної ради Наталію Гунько відправили у відставку. За таке рішення проголосували 67 депутатів обласної ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київоблради.

"Зважаючи на те, що Наталія Гунько не написала заяву на звільнення, відбулося таємне голосування, під час якого 67 з 74 підтримали її відставку", - йдеться у повідомленні.

Серед іншого, Наталії Гунько поставили у провину ігнорування нею розгляду проєкту рішення "Про заслуховування звіту голови Київської обласної ради за 2022 рік".

На сьогоднішнє пленарне засідання вона не з’явилася, хоча розпорядження про скликання сесії вона підписала особисто.

Виконання обов’язків голови Київської обласної ради покладено на першого заступника Ярослава Добрянського.

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Нагадаємо, 21 квітня 2021 року новою головою Київської обласної ради обрали депутатку від "Слуги народу" Наталію Гунько, чию кандидатуру підтримали 58 депутатів облради.