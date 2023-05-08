Новини

Голову Київської облради Гунько достроково відправили у відставку

11 78426
Голову Київської облради Гунько достроково відправили у відставку
Сьогодні, 8 травня, голову Київської обласної ради Наталію Гунько відправили у відставку. За таке рішення проголосували 67 депутатів обласної ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київоблради.

"Зважаючи на те, що Наталія Гунько не написала заяву на звільнення, відбулося таємне голосування, під час якого 67 з 74 підтримали її відставку", - йдеться у повідомленні.

Серед іншого, Наталії Гунько поставили у провину ігнорування нею розгляду проєкту рішення "Про заслуховування звіту голови Київської обласної ради за 2022 рік".

На сьогоднішнє пленарне засідання вона не з’явилася, хоча розпорядження про скликання сесії вона підписала особисто.

Виконання обов’язків голови Київської обласної ради покладено на першого заступника Ярослава Добрянського.

Дивіться: "Слуга народу" планує 8 травня звільнити голову Київської облради, представницю своєї партії Гунько

Нагадаємо, 21 квітня 2021 року новою головою Київської обласної ради обрали депутатку від "Слуги народу" Наталію Гунько, чию кандидатуру підтримали 58 депутатів облради.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Ця сосна зламалась, несіть наступну.
  • Rostyslav Komarnytsky
    "Новиє ліца" змінюють на "єщьо болєє новиє ліца". Якби час був мирним, то написав би, що "дитячий садок". А так чесно, просто не знаю, що писати і чого від тих рил ліц очікувати і з якого боку.
  • Bob Zi
    Ну які це керівники, моносброд, нікого
    досвіду, освіти, моральних якостей...
    жекі, юзікі, сивохі, безлупла, котлети, гвалтивники, анали-табу...
    Гидота зелена, швидко геть з влади...
    Крадії нашого майбутнього
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини