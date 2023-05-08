Руйнування в Україні співставні зі шкодою від Другої світової, - Павел

Рівень та масштаб руйнувань, спричинених російським вторгненням, подібні до тих, до яких призвела Друга світова війна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву президента Чеської Республіки Петра Павла, яку наводить видання České noviny.

"Країна, ім'я якої мали основні сили, що брали участь у звільненні Чехословаччини, тобто Перший, Другий та Четвертий Українські корпуси, сьогодні сама є об'єктом агресії з боку однієї з тодішніх держав-переможниць - Росії", - зазначив Павел.

Він додав, що вже тоді війна почалася із неповаги до прав національної меншини та закликів до загарбання чужих земель. Він нагадав про Мюнхенську змов, коли Чехословаччині довелося відмовитися від частини території.

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"Найстрашніше в історії - це не вчитися і повторювати ті самі помилки. Я дуже пишаюся тим, що Чехія з перших днів дуже інтенсивно підтримує Україну", - додав Павел.

Нагадаємо, сьогодні Україна, разом з рештою цивілізованого світу, відзначає День пам'яті та примирення. Дев'ятого травня відзначатиметься День Європи.