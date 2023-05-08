Війна пішла не за планом Путіна, тому в РФ вимушені покладатись на "вагнерівців", - Держдепартамент США

Той факт, що Росія змушена покладатися на групу "Вагнер", в лавах якої воюють колишні ув’язнені, є додатковим свідченням того, що ситуація на фронті в Україні розвивається не за тим сценарієм, який передбачав російський президент.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Цей конфлікт пішов не за планом Путіна. Тепер Російській Федерації доводиться шукати додатковий персонал для цього конфлікту. Вони покладаються на групу "Вагнера" та її банду колишніх ув’язнених", - сказав представник Держдепу.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи планують в Держдепі визнати "Вагнер" терористичною організацією, Пател відповів, що раніше було прийнято рішення визнати групу транснаціональною загрозою. За його словами, основна причина цього – мотивація злочинної діяльності групи, яка у своїх діях керується бажанням отримати прибуток, а не славою чи іншими мотивами, притаманними терористам.

"Ми знаємо, що коли група "Вагнер" стає активною у певній країні, ця країна стає менш стабільною та менш безпечною. Вона часто знаходить та експлуатує природні ресурси та копалини", - зауважив Пател.

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Під час брифінгу представник Держдепу сказав, що Росія вкотре замість того, щоб вийти з України та зупинити непотрібні смерті, обирає ескалацію.

"На жаль, ми бачимо, як це сіє хаос по всій Україні, включно з Києвом. Тож Сполучені Штати й надалі вживатимуть заходів для підтримки наших українських партнерів", - сказав він.