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Війна пішла не за планом Путіна, тому в РФ вимушені покладатись на "вагнерівців", - Держдепартамент США

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Війна пішла не за планом Путіна, тому в РФ вимушені покладатись на "вагнерівців", - Держдепартамент США
Той факт, що Росія змушена покладатися на групу "Вагнер", в лавах якої воюють колишні ув’язнені, є додатковим свідченням того, що ситуація на фронті в Україні розвивається не за тим сценарієм, який передбачав російський президент.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Цей конфлікт пішов не за планом Путіна. Тепер Російській Федерації доводиться шукати додатковий персонал для цього конфлікту. Вони покладаються на групу "Вагнера" та її банду колишніх ув’язнених", - сказав представник Держдепу.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи планують в Держдепі визнати "Вагнер" терористичною організацією, Пател відповів, що раніше було прийнято рішення визнати групу транснаціональною загрозою. За його словами, основна причина цього – мотивація злочинної діяльності групи, яка у своїх діях керується бажанням отримати прибуток, а не славою чи іншими мотивами, притаманними терористам.

"Ми знаємо, що коли група "Вагнер" стає активною у певній країні, ця країна стає менш стабільною та менш безпечною. Вона часто знаходить та експлуатує природні ресурси та копалини", - зауважив Пател.

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Під час брифінгу представник Держдепу сказав, що Росія вкотре замість того, щоб вийти з України та зупинити непотрібні смерті, обирає ескалацію.

"На жаль, ми бачимо, як це сіє хаос по всій Україні, включно з Києвом. Тож Сполучені Штати й надалі вживатимуть заходів для підтримки наших українських партнерів", - сказав він.

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Топ коментарі

  • stels400
    Вагнерівці вже по факту закінчилися.Все що зосталося в профи плані все знаходиться ,або в ЦАР або в Судані.Відстаюють інтереси золотих копален і продажної там влади.А набрати будь кого і лупонути шеврон чвк вагнер на бомжа це зовсім інше.Вагнер це біосміття це м'ясо за яке не буде виплат і спросу перед рідними і суспільством.Якщо перевести це на язик другої світової це штрафбат.Де було пофіг хто ти що ти просто вперед і помри.
    Історія рухається по спіралі завжди.Здохне путлер через годину будуть арешти і самогубства через дві ті хто його підержував перші будуть його проклинати .В усьому цьому ми повинні пам'ятати одне .Там немає хороших і поганих там є ворог щоб він не говорив і в майбутньому не робив.Це гівно тече в них з покон віків в крові.Впершу чергу потрібно внести правки в конституцію.Заборону шлюбів ,створення сімей ,заборона бізнесу ,обмежений допуск сюди цього лайна на подорож,їх культури і багато чого іншого.Там наш віковий ворог на цьому крапка.Він ні куди не дінеться така географія.Але ми повинні завжди бути на поготові.І найкраще щоб могло статися це розвал цього гівна на частини.Це дасть шанс і розвиток багатьом поколінням жити в безпеці.І не тільки нам ,а всьому світу.
  • Віктор Катишев 251d3fa9
    Після 2-х термінів Б.Обами, за аналогією, влада в США мало-помалу продовжила - втратила своє світове лідерство, стала якоюсь безхребетною, нерішучою, над міру демократичною. Все більше і більше дозволяє вилазити собі на голову всіляким непотребам у світі, що немало шкодить самим США та їхнім явним і потенційним друзям серед різних країн світу.
  • Amber
    Кремлівський пінчер обхезався по повній , тому місце його в аду
    разом зі своім зечьйом 😠
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