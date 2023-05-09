Фотографії з Маріуполя українських журналістів Малолєтки та Чернова відзначені Пулітцерівською премією

Інформаційне агентство Associated Press отримало Пулітцерівську премію за роботу в Маріуполі українських фотожурналістів Євгена Малолєтки, Мстислава Чернова та Василіси Степаненко, а також француженки Лорі Хіннат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

В інформагентстві відзначили, що майже три тижні AP мала єдиних журналістів у Маріуполі. Вони зокрема зазнімкували, як рятувальники та поліцейські виносять із пологового будинку в Маріуполі поранену вагітну жінку, а також кадри, як Росія стріляла по цивільних цілях.

Світлина Євгена Малолєтки з розбомбленого пологового в Маріуполі також перемогла на конкурсі World Press Photo як фотографія року.

Associated Press наводить слова заступника мера Маріуполя про те, що увага світу до фотографій та відео з Маріуполя змусила росіян відкрити маршрут евакуації, що врятувало життя тисяч мирних жителів.

"Журналісти AP виконували сміливу та важливу роботу в Україні протягом війни, приділяючи увагу, зокрема, людським жертвам конфлікту. Від розвіювання російської дезінформації до сприяння створенню гуманітарного коридору, їхня робота була неймовірною суспільною службою, і ми дуже раді, що вона була відзначена Пулітцерівською радою", - сказала виконавча редакторка AP Джулі Пейс.

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Євген Малолетка та Мстислав Чернов прибули до Маріуполя напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну та залишалися у місті понад два тижні. Вони були єдиними журналістами, які документували наслідки обстрілів і блокаду Маріуполя російськими військами для міжнародних видань. Разом із ними була продюсерка Василіса Степаненко..