Китай має почути не лише РФ, а й наших українських партнерів, - Держдепартамент США

Будь-які дипломатичні зусилля для досягнення миру мають передбачати відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.

Так прокоментував намір Китаю відправити спецпредставника в Україну заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будь-які дипломатичні зусилля, пов’язані з досягненням миру між Росією й Україною, повинні здійснюватися та проводитися в тісній координації з українськими партнерами", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

Представник Держдепу підкреслив, що Сполучені Штати "давно відчували і довго вірили, що КНР зіграє відповідну роль". Крім того, він висловив упевненість, що "Китай має почути не лише росіян, а й наших українських партнерів".

Пател зауважив, що в цьому процесі також слід зберегти важливі для будь-якої країни цінності й принципи, а саме додержання суверенітету й територіальної цілісності.

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