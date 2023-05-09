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Декларацію щодо воєнних злочинів РФ в Україні ухвалили у Нюрнберзі

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Декларацію щодо воєнних злочинів РФ в Україні ухвалили у Нюрнберзі
Міжнародна академія Нюрнберзьких принципів ухвалила декларацію щодо воєнних злочинів Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Нюрнберзька декларація закликає створити суд для судового переслідування за злочини в Україні. Зокрема, у документі пропонується розширити повноваження Міжнародного кримінального суду та створити трибунал для судового переслідування за злочини, скоєні в Україні.

"Закликає міжнародне співтовариство підтримати створення трибуналу для переслідування злочинів агресії, як вони визначені у міжнародному праві, скоєних на території України", - йдеться у документі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав ухвалення Нюрнберзької декларації.

"Я вітаю Нюрнберзьку декларацію, яка встановлює прямий зв'язок між Нюрнберзьким трибуналом та Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України", - написав він у Twitter.

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Міністр наголосив, що йде робота над створенням Спеціального трибуналу над керівництвом РФ.

"Російське керівництво, як і нацистське керівництво 1945 року, має бути притягнуте до відповідальності за злочин агресії", - наголосив Кулеба.

Нагадуємо, Нюрнберзький процес - міжнародний судовий процес, який проводився проти керівництва Третього Рейху за підготовку та скоєння вторгнень до інших країн та інших злочинів під час Другої світової війни.

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Топ коментарі

  • stels400
    Піде там не тільки верхівка а і всі хто був біля кормушки.І коли ця кормушка усвідоме це вони поперед одного будуть тікати і здавати всіх.
  • Алекс Скела
  • Я ОДЕССИТ
    *обычные люди* будут своими налогами выплачивать репарации
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