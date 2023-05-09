У Харкові влучань не було, постраждало передмістя, - мер Терехов
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Під час російського ракетного обстрілу ввечері 8 травня у Харкові влучань не було, постраждало передмістя.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією ДСНС, усі ракети оминули Харків. За словами рятівників, сьогоднішні вечірні прильоти прийшлися на передмістя", – написав Терехов у телеграм-каналі.
Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що окупанти обстріляли місто та область ракетами з С-300.