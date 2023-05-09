США готують новий пакет військової допомоги Україні на 1,2 млрд дол., - Associated Press

За даними Associated Press, 9 травня США оголосять про новий пакет військової підтримки України. Вартість допомоги може скласти 1,2 мільярда доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За даними співрозмовників агентства, гроші, зокрема, підуть на довгострокові заходи зі зміцнення протиповітряної оборони України. Йдеться про закупівлю зенітних ракетних систем Hawk, боєприпасів та дронів для ППО.

Крім цього, новий пакет допомоги може включати постачання артилерії, ракет, а також надання допомоги в отриманні супутникових знімків і фінансування поточного технічного обслуговування та запасних частин для різних озброєнь.

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Як очікується, пакет буде виділено в межах Ініціативи з підтримки безпеки України, що передбачає витрати протягом найближчих місяців чи років на закупку засобів для задоволення майбутніх потреб ЗСУ, а не більш швидке вилучення озброєнь із запасів Пентагону.