Вища рада правосуддя відсторонила підозрювану в держзраді суддю Богомолову

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Полтавського районного суду Ларису Богомолову, яка підозрюється у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вища рада правосуддя частково задовольнила клопотання заступника генерального прокурора та тимчасово, до 27 червня 2023 року, відсторонила суддю Полтавського районного суду Полтавської області (відряджену з Бердянського міськрайонного суду Запорізької області) Ларису Богомолову від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності", - повідомили у ВРП.

Зазначається, що Богомолова підозрюється у державній зраді.

"ВРП вважає мотиви, наведені у клопотанні про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя, обґрунтованими та такими, що підтверджуються матеріалами, долученими до клопотання. Обставин, які можуть свідчити, що вказане клопотання є формою незаконного впливу, тиску чи втручання в діяльність цього судді щодо здійснення правосуддя, не встановлено", - наголошується в повідомленні.

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Нагадуємо, СБУ викрила голову Полтавського райсуду у співпраці з ФСБ та передачі ворогові даних про захисників Маріуполя. 5 травня Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді Богомолової під вартою.