По всій Україні оголошували повітряну тривогу, у Києві працювала ППО

Вночі 9 травня по всій території України оголошували повітряну тривогу. У Києві та області пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Повітряна тривога почала ширитися після 3.30 ночі з Харківської, Запорізької та Полтавської областей.

О 4:45 повітряна тривога була оголошена в усій Україні.

Близько 5 години ранку у Києві та передмісті пролунали вибухи. За інформацією Київської міської військової адміністрації, на околицях столиці працювало ППО.

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Станом на 6.10 повітряну тривогу скасовано у всіх областях, окрім Луганської та АР Крим.