Ракетна атака на Київ: уламки впали на подвір’я приватного будинку, виникла пожежа
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Зранку 9 травня росіяни завдали ракетного удару по Києву. У Двох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
"У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку сталось загоряння. Інформація перевіряється. У Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
Зазначається, що Інформація про потерпілих не надходила.