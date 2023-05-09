Ракетна атака на Київ: уламки впали на подвір’я приватного будинку, виникла пожежа

Зранку 9 травня росіяни завдали ракетного удару по Києву. У Двох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

"У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку сталось загоряння. Інформація перевіряється. У Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Зазначається, що Інформація про потерпілих не надходила.

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