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Парадом 9 травня Путін хоче продемонструвати вплив на Центральну Азію, – ISW

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Парадом 9 травня Путін хоче продемонструвати вплив на Центральну Азію, – ISW
Президент Росії Володимир Путін намагається використати парад до Дня Перемоги в Москві, щоб продемонструвати подальший вплив Росії в Центральній Азії.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Джапаров, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і президент Таджикистану Емомалі Рахмон будуть присутні на параді до Дня Перемоги в Москві 9 травня.

В інституті вважають, що пізнє оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, свідчить про їхню стриманість щодо прямої та публічної підтримки війни, попри зусилля Кремля, спрямовані на демонстрацію своєї влади.

В огляді додають, що, за повідомленнями, президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Вірменії Нікол Пашинян також прилетіли до Москви на парад до Дня Перемоги.

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Топ коментарі

  • arye z.
    Чудове фото.
    Не просто, як ілюстрація *********** - ідіот із танковою баштою на голові, а саме тому, що в цьому фото намішана ціла купа протилежних за змістом символів.
    Царська георгіївська стрічка, червона радянська зірка, власівський прапор, який кидали під ноги і який є прапором сьогоднішньої росії, напис "За Сталіна", якого російська еліта на чолі з самим ненавидить, бо знає, що їх він розстріляв би насамперед.
    Це не святкування перемоги, це ілюстрація того, що Росія йде на дно.
    Точніше вже там.

  • растуди
    Нє, ну усе логічно - навколо #уйла стоятимуть азійські морди ліца та бульбаш з арою, що підтвердить не європейськість раші. "Да, скифы мы, да, азиаты, с раскосыми и жадными глазами" (с).
  • Николай Николаевич b96f438b
    З дном пабєди тебе, під@р!
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