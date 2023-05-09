Парадом 9 травня Путін хоче продемонструвати вплив на Центральну Азію, – ISW

Президент Росії Володимир Путін намагається використати парад до Дня Перемоги в Москві, щоб продемонструвати подальший вплив Росії в Центральній Азії.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Джапаров, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв і президент Таджикистану Емомалі Рахмон будуть присутні на параді до Дня Перемоги в Москві 9 травня.

В інституті вважають, що пізнє оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, свідчить про їхню стриманість щодо прямої та публічної підтримки війни, попри зусилля Кремля, спрямовані на демонстрацію своєї влади.

В огляді додають, що, за повідомленнями, президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Вірменії Нікол Пашинян також прилетіли до Москви на парад до Дня Перемоги.

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