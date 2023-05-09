Нідерланди розглядають можливість передачі Україні винищувачів F-16 та ведуть переговори з США, Данією та Британією, - прем’єр Рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди активно обговорюють з США, Данією та Британією передачу Україні F-16

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Ми активно обговорюємо з Данією, Великобританією, деякими іншими країнами в Європі, а також із США передачу Україні літаків F-16", - заявив Рютте під час візиту до Сан-Паулу.

За його словами, спочатку необхідно досягти угоди між усіма партнерами, як це вже раніше відбувалося в минулому перед постачанням в Україну гаубиць та танків Leopard 2, тому дискусія все ще продовжується.

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