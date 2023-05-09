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Нідерланди розглядають можливість передачі Україні винищувачів F-16 та ведуть переговори з США, Данією та Британією, - прем’єр Рютте

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Нідерланди розглядають можливість передачі Україні винищувачів F-16 та ведуть переговори з США, Данією та Британією, - прем’єр Рютте
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди активно обговорюють з США, Данією та Британією передачу Україні F-16

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Ми активно обговорюємо з Данією, Великобританією, деякими іншими країнами в Європі, а також із США передачу Україні літаків F-16", - заявив Рютте під час візиту до Сан-Паулу.

За його словами, спочатку необхідно досягти угоди між усіма партнерами, як це вже раніше відбувалося в минулому перед постачанням в Україну гаубиць та танків Leopard 2, тому дискусія все ще продовжується.

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Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Нідерландам, звісно, щире спасибі. Але у мене виникає відчуття, що війна почалася десь тижнів зо два - зо три тому.
  • Олег Гнатенко
    Причому вірніше всього, не всі вони придатні до використання. Але тут головне перший десяток, щоб переломити острах ескалації, наступні вже надаватимуться куди простіше. Згадайте як не хотіли давати танки Леопард, а рашисти при цьому волали про "червоні лінії", а тепер питання лише в кількості боєздатних, що можуть виділити нам. От і тут таке ж, головне почати.
  • Олег Гнатенко
    Байден точно не "підіжме хвіст", більше того, все вказує, що він готовий до дуже плавного "підвищення ставок". Проблемою може бути наступний президент республіканець, вислови Трампа та Десантіса, вказують на їх готовність здати Україну задля красивого спільного фото з Путіним.
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