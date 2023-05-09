Протягом 8 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 3 райони зосередження живої сили, - Генштаб

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Протягом минулої доби наші захисники знищили зокрема, ворожий розвідувальний БпЛА типу "Zala".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще 3 важливих ворожих цілі", - йдеться в повідомленні.

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