Ракетна атака на Київ: ППО знищила, попередньо, півтора десятка ракет, - КМВА

За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"П’ята повітряна атака по Києву з початку травня! З максимальною щільністю і потужністю нападу саме до 9 травня! Це прояв справжнього культу "Побєдобєсія" - з дня закінчення Другої світової війни створити собі сакральну дату і намагатися вбити цього дня якомога більше цивільного населення!", - написав керівник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що нічна атака була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря. Напередодні Київ був атакований дронами.

"Рашисти навмисно задіяли рекордну кількість "Shahed" аби виявити й максимально виснажити ППО Києва. Але, як і на фронті, плани агресора провалилися. Випущені крилаті ракети, ймовірніше всього типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей", - розповів Попко.

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За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей.

"Влучань не допущено.Попередньо, без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків. Інформація оновлюється й уточнюється", - додав очільник КМВА.