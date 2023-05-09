Новини

На саміті G7 Україна буде на першому місці порядку денного, - прем’єр Японії Кісіда

2 9720
На саміті G7 Україна буде на першому місці порядку денного, - прем’єр Японії Кісіда
Японські чиновники планують поставити Україну, Китай, Північну Корею та ядерне роззброєння на перше місце порядку денного саміту G7.

Про це пише видання NHK, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зазначив, що хоче використати зустріч як можливість підтвердити непохитну солідарність країн G7 із Україною в її протистоянні російському вторгненню.

Також на саміті "Великої сімки" розглянуть питання: глобальна економіка та фінанси після пандемії коронавірусу, зміна клімату та цифровізація, встановлення правил використання технології штучного інтелекту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Японії Кісіда закликатиме Китай до відповідальних дій щодо України

ТОП-новини

всі новини