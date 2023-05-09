Українські захисники знищили 23 з 25 крилатих ракет, - Залужний

Російські загарбники завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 22:00 години 8-го травня ворог випустив вісім крилатих ракет "Калібр" із носіїв у Чорному морі, які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім – знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід".

Уже ближче до 04:00 ранку 9-го травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію)", - повідомив Залужний.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

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Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет "Калібр" та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії зі складовими Сил оборони України.