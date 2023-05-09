Минулої доби росіяни майже 50 разів обстріляли територію Херсонщини, - ОВА

8 травня російські військові 46 разів обстріляли територію Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 46 обстрілів, випустивши 320 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 1 раз", - йдеться в повідомленні.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також у будівлі школи, амбулаторії, будинку-інтернату для людей похилого віку та приміщення сільської ради.

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Через російську агресію 14 людей дістали поранення, з них 1 - дитина.