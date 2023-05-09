9 травня Кремль може влаштувати провокації у російських містах, - Генштаб

У російських містах, де планується проведення парадів 9 травня, можуть влаштувати провокації.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.

Військові заявляють, що одвічною зброєю тиранів є провокації та брехня, а вся суть війни, яку РФ веде проти України, полягає в тому, що українці відрізняються від росіян.

Зазначається, що саме окупанти бомбардують пологові будинки та вокзали з цивільними, коли ЗСУ б'ються на полі бою.

"Наш ворог — це держава-терорист, схиблена на сакральних датах. "Победобесія" Росії постійно вимагає нових великих жертв і злочинів, щоб отримати підтримку власного населення", - повідомили у Генштабі.

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Генштаб звертає увагу, що у багатьох містах Росії заплановані паради, зокрема й за участю дітей, - не виключено, що Москва готує провокації проти свого населення, оскільки Кремль неодноразово вбивав своїх людей заради політичних цілей.

"ЗСУ діють виключно в рамках міжнародного гуманітарного права, дотримуються правил та звичаїв війни. Життя людей - ключова цінність для нас. Ми не воюємо проти цивільного населення і, зокрема, дітей", - сказано в заяві.