Доба на Харківщині: масований удар по області, обстріли Чугуївського та Куп’янського районів, - ОВА

Ввечері 8 травня російські військові завдали масованого ракетного удару по Харківському району області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Прильоти" 6 ракет С-300 зафіксовані у районі с. Новий Коротич. На щастя, всі ракети вдарили у землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. Ще 1 ракета С-300 влучила в районі смт. Солоницівка Харківського району. Пошкодження зазнала транспортна інфраструктура, сталася пожежа в лісопосадці. У с. Цапівка одна з ракет С-300 пошкодила приватний житловий будинок", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.

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У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок. У с. Фиголівка Куп'янського району пошкодження зазнали 2 приватні будинки.