Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 195 620 осіб (+650 за добу), 3734 танки, 3031 артсистема, 7258 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 9 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 195 620 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано,
- танків - 3734 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 7257 (+4) од,
- артилерійських систем - 3031 (+13) од,
- РСЗВ - 554 (+0) од,
- засоби ППО - 307 (+1) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2618 (+4),
- крилаті ракети - 955 (+8),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5969 (+11) од,
- спеціальна техніка - 388 (+4).