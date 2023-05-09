Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 195 620 осіб (+650 за добу), 3734 танки, 3031 артсистема, 7258 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 9 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 195 620 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано,

танків - 3734 (+4) од,

бойових броньованих машин - 7257 (+4) од,

артилерійських систем - 3031 (+13) од,

РСЗВ - 554 (+0) од,

засоби ППО - 307 (+1) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів - 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2618 (+4),

крилаті ракети - 955 (+8),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5969 (+11) од,

спеціальна техніка - 388 (+4).

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