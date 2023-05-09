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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 195 620 осіб (+650 за добу), 3734 танки, 3031 артсистема, 7258 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 9 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 195 620 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 195 620 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків - 3734 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 7257 (+4) од,
  • артилерійських систем - 3031 (+13) од,
  • РСЗВ - 554 (+0) од,
  • засоби ППО - 307 (+1) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2618 (+4),
  • крилаті ракети - 955 (+8),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5969 (+11) од,
  • спеціальна техніка - 388 (+4).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 195 620 осіб (+650 за добу), 3734 танки, 3031 артсистема, 7258 броньованих машин 01

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Йшов 3366 день москальсько-української війни. 37 одиниць техніки і 650 чумардосів. Знову радує спецтехніка (4) і одна ППО, постійно присутні броня, арта і логістика і це теж великий гуд. Вже як зазвичай присутні хвилі БПЛА та КР, намагаються намацувати наші ППО. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

    P.s. 195 000 це більше ніж таке місто, як Подольськ ...
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    200 тис через 8 днів буде.
    Кацапам треба тягнутись до нових рекордів - 222 222 орки на 22 червня.
    По-перше, це буде красиво...
  • 5 копійок
    Дамой, на родіну. В свої *****.
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