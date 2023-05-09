Іран хизується, що "шахеди" "змінили правила гри" в Україні

Міністерство оборони Ірану говорить про ефективність іранської зброї, яка стала очевидною для всього світу завдяки дронам-камікадзе.

Про це заявив очільник відділу зовнішніх зв’язків Міністерства оборони Ірану Хамзех Галандарі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Він сказав, що минулого року нібито ефективність зброї іранського виробництва стала зрозуміла всьому світові, вочевидь, маючи на увазі дрони-камікадзе.

"Світ був здивований, побачивши, що країна, яка була повністю в біді в усіх сферах і якій було заборонено доступ до будь-яких технологій, зараз досягла такого рівня, коли вона перебуває на технологічній передовій, а її зброя, як кажуть ЗМІ, "змінює правила гри", - заявив посадовець іранського Міноборони.

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Також, за словами Галандарі, Іран нібито продає зброю іншим країнам насамперед не через фінансову вигоду, а "виходячи зі своїх релігійних і революційних ідеалів".

Хоча іранський посадовець не уточнив, про що йдеться, та іранська зброя привернула увагу ЗМІ саме після того, як Росія почала масово застосовувати безпілотники іранського виробництва Shahed для обстрілів території України.

Офіційно Тегеран визнав, що постачав Росії невелику партію дронів-камікадзе перед повномасштабним вторгненням в Україну в лютому 2022 року. Та ЗМІ неодноразово описували, як саме Москва отримує зброю від Ірану.

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За оцінками української сторони, Росія вже застосувала в Україні понад 400 дронів Shahed-136, а всього Росія нібито замовила 2400 таких безпілотників. Спочатку вони становили проблему для української протиповітряної оборони, але в останніх атаках майже всі або всі з них знищувались.