Італія закликала своїх громадян виїхати з України через масові атаки РФ
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Італійське МЗС зазначає, що в Києві та по всій Україні продовжують фіксувати все більш потужні ракетні обстріли, й радить співгромадянам бути максимально обережними та слідкувати за оновленнями та вказівками місцевої влади.
"Будь-які поїздки в Україну, з будь-якої причини, категорично не рекомендуються. Співвітчизникам, які все ще перебувають в Україні, наполегливо рекомендується використовувати доступні засоби, включаючи поїзди, щоб залишити країну в години, коли комендантська година не діє", - йдеться в повідомленні.
Зовнішньополітичне відомство Італії уточнює, що в разі відряджень в Україну відповідальність за безпеку лягає на роботодавця.
В останні тижні Росія збільшила кількість ракетних обстрілів, а також запусків безпілотників по території України, чого не було з початку березня.