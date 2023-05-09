Італія закликала своїх громадян виїхати з України через масові атаки РФ

Міністерство закордонних справ Італії застерегло своїх громадян від поїздок в Україну на тлі зростання обстрілів із боку Росії. Італійців, які перебувають в Україні, воно закликало повернутися додому.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Італійське МЗС зазначає, що в Києві та по всій Україні продовжують фіксувати все більш потужні ракетні обстріли, й радить співгромадянам бути максимально обережними та слідкувати за оновленнями та вказівками місцевої влади.

"Будь-які поїздки в Україну, з будь-якої причини, категорично не рекомендуються. Співвітчизникам, які все ще перебувають в Україні, наполегливо рекомендується використовувати доступні засоби, включаючи поїзди, щоб залишити країну в години, коли комендантська година не діє", - йдеться в повідомленні.

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Зовнішньополітичне відомство Італії уточнює, що в разі відряджень в Україну відповідальність за безпеку лягає на роботодавця.

В останні тижні Росія збільшила кількість ракетних обстрілів, а також запусків безпілотників по території України, чого не було з початку березня.