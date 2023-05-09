Росіяни продовжують грабувати та примусово паспортизують населення окупованого Бердянська

В окупованому Бердянську російські загарбники поводяться все гірше й гірше. Продовжується ґвалт та грабунок.

Про це в ефірі Еспресо розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, інформує Цензор.НЕТ.

"З самого початку росгвардійців з Дагестану було багато. Вони стояли на блокпостах, тримали колонію, де перебували незаконно ув'язнені люди. Зараз відбувається чергова ротація. Ті, хто приїздить, поводить себе гірше й гірше. Вони розуміють, що приїздять на менший термін. По-друге, окупанти розуміють, що контрнаступ неминучий і це дуже впливає на їхню поведінку, грабунки та на їхнє ставлення до населення. На примус щодо паспортизації, різного роду заборони. Вони приїздять та розуміють, що їм все ще через рік не раді. Тому ґвалт та грабунок продовжується та погіршується", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованих Мелітополі та Бердянську закрились супермаркети – власник втік, - Федоров