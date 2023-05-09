Окупаційні "поліцейські" тікають з Херсонщини та Запоріжжя, - Центр нацспротиву

Зрадники з окупаційної "поліції" на тимчасово окупованих територіях пишуть рапорти на звільнення, намагаючись втекти від контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Чимало колаборантів з окупаційної "поліції" ТОТ Запоріжжя і Херсонщини вже написали рапорти на звільнення, плануючи евакуюватись на територію рф до початку українського контрнаступу. Крім страху постати перед українським судом за державну зраду, поліцаїв також лякає перспектива потрапити до лав окупаційної армії", - йдеться у повідомленні.

При цьому керівництво окупаційної "поліції" відмовляється підписувати рапорти на звільнення. Воно заборонило зрадникам залишати населені пункти, в яких ті "служать". "Поліцейських" навіть відкликають із відпусток.

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"Щоб уникнути зустрічі з ЗСУ, деякі колаборанти намагались домовитись про госпіталізацію в місцевих лікарнях, але їм це складно зробити, бо майже всі ліжкомісця зайняті пораненими російськими військовими", - додали в Центрі національного спротиву.