Росіяни минулої доби обстріляли 19 прифронтових населених пунктів Запорізької області, поранено дитину, - ОВА  

68 ударів зазнали 19 прифронтових населених пунктів Запорізької області: 65 артобстрілів, 2 удари з РСЗВ та атаку БПЛА.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"38 повідомлень про руйнування житлових будинків, автівок та іншого приватного майна, приміщень соціальних установ, комунальних мереж.

Під час обстрілу з РСЗВ "Смерч" поранення отримав 15-річний житель Матвіївської громади", - йдеться в повідомленні.

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