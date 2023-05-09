На Київщині збито всі повітряні цілі. Влучань не зафіксовано. Уламками пошкоджено покрівлю будинку, - ОВА

Котру ніч поспіль російські окупанти продовжують атакувати область. Завдяки професійній роботі ППО на території Київщини були збиті всі повітряні цілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави Київської ОВА Руслана Кравченка.

"Фактів влучань в області не зафіксовано. На щастя, загиблих чи постраждалих також немає", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за інформацією Кравченка, в одній із громад Київщини внаслідок збиття ракети уламками пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку. Загоряння було оперативно ліквідовано. Мешканці будинку не постраждали.

У короткі строки буде проведена оцінка завданих збитків для подальшого оперативного відновлення будинку.

Внаслідок падіння уламків ракети незначних пошкоджень зазнала також прибудинкова споруда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві ворожі ракети атакували Черкащину, - ОВА. ФОТО

Раніше начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов опублікував фото уламків ворожих ракет, збитих на Київщині.

Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські загарбники завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що українські захисники знищили 23 з 25 крилатих ракет. За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що у двох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських ракет.

Також повідомлялось, що під час ракетної атаки зафіксовано влучання на Черкащині.