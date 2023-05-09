На Київщині збито всі повітряні цілі. Влучань не зафіксовано. Уламками пошкоджено покрівлю будинку, - ОВА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави Київської ОВА Руслана Кравченка.
"Фактів влучань в області не зафіксовано. На щастя, загиблих чи постраждалих також немає", - йдеться у повідомленні.
Водночас, за інформацією Кравченка, в одній із громад Київщини внаслідок збиття ракети уламками пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку. Загоряння було оперативно ліквідовано. Мешканці будинку не постраждали.
У короткі строки буде проведена оцінка завданих збитків для подальшого оперативного відновлення будинку.
Внаслідок падіння уламків ракети незначних пошкоджень зазнала також прибудинкова споруда.
Раніше начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов опублікував фото уламків ворожих ракет, збитих на Київщині.
Нагадаємо, у ніч на 9 травня російські загарбники завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що українські захисники знищили 23 з 25 крилатих ракет. За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей.
Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що у двох районах столиці зафіксовано падіння уламків російських ракет.
Також повідомлялось, що під час ракетної атаки зафіксовано влучання на Черкащині.