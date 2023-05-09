Інформації про збиття "Кинджалу" під час сьогоднішнього обстрілу немає, - Повітряні сили

Наразі немає інформації, що під час сьогоднішнього обстрілу було збито ракету "Кинджал".

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Ведучий запитав його, чи справді під час сьогоднішнього обстрілу знову збили балістичну ракету.

"Якщо було б, ми б вже повідомили. Немає інформації, є офіційна інформація у Генштабі, є інформація в Повітряних сил. Я розумію, чому ви запитуєте, тому що ми минулого разу не надто спішили повідомляти про те, що збито "Кинджал". Тому інформацію треба чекати, на все свій час. Наразі немає такої інформації про роботу балістики", - додав Ігнат.

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