Понад 967 дітей зазнали поранень унаслідок збройної агресії РФ в Україні
Про це йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.
"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 480 дітей загинули та понад 967 отримали поранення різного ступеню тяжкості. 8 травня внаслідок обстрілу ворогом с. Станіслав Херсонської області травмовано 9-річного хлопчика.
Стало відомо ще про двох травмованих дітей 15 та 16 років внаслідок ракетних ударів по м. Павлограду Дніпропетровської області 30 квітня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 455, Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 96, Запорізькій - 89, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 67, Луганській - 66.