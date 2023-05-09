Понад 967 дітей зазнали поранень унаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 9 травня 2023 року більше ніж 1447 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 480 дітей загинули та понад 967 отримали поранення різного ступеню тяжкості. 8 травня внаслідок обстрілу ворогом с. Станіслав Херсонської області травмовано 9-річного хлопчика.

Стало відомо ще про двох травмованих дітей 15 та 16 років внаслідок ракетних ударів по м. Павлограду Дніпропетровської області 30 квітня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 398 дітей вважаються зниклими в Україні. ІНФОГРАФІКА

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 455, Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 96, Запорізькій - 89, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 67, Луганській - 66.